2020-03-19T09:13:16+03:00
Общество

В Челябинской области фронтовикам выплатят по пять тысяч

По распоряжению губернатора Алексей Текслера деньги инвалидам и участникам Великой Отечественной принесут вместе с пенсией
Ольга АНТОНОВА
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По пять тысяч рублей: фронтовики в Челябинской области получат дополнительные деньги к тем, что выплатят по решению президента страны. Фото: Архив КП.По пять тысяч рублей: фронтовики в Челябинской области получат дополнительные деньги к тем, что выплатят по решению президента страны. Фото: Архив КП.
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До светлого дня 9 Мая — меньше двух месяцев. 19 марта на заседании правительства Челябинской области губернатор Алексей Текслер озвучил свое решение: всем инвалидам и участникам войны выплатить по пять тысяч рублей к юбилею Победы. Выплаты начнутся в апреле. Деньги принесут с пенсией. Эта сумма — дополнение к назначенным президентом.

— Как известно, решением президента предусмотрена единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-летней годовщиной Великой Победы. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников ВОВ будет представлена выплата в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских лагерей положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Выплаты начнутся в апреле и в мае уже будут завершены. Я принял решение выплатить к юбилею всем инвалидам и участникам ВОВ, проживающих на территории области, по пять тысяч рублей. Подчеркиваю, это — региональная выплата. Период выплаты апрель-май текущего года, — сказал губернатор.

Важно: бумаг получателям оформлять не нужно. Начисления произведут автоматически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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