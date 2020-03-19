2020-03-19T11:45:21+03:00
Общество

В Челябинске путешествующим железной дорогой вернут деньги из-за коронавируса

Купившие проездные документы на весенние каникулы понесут минимальные расходы
Ольга АНТОНОВА
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Увы, угроза распространения коронавирусной инфекции отменила многие путешествия. Даже по России.Увы, угроза распространения коронавирусной инфекции отменила многие путешествия. Даже по России.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Приближаются весенние каникулы. Для школьников загодя куплены железнодорожные билеты для путешествия в составе организованных групп. Но угроза распространения коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы. Родители не рискуют отправлять детей в поездки в другие регионы страны.

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), как социально ответственный перевозчик, предоставляет пассажирам, планировавшим поездки в составах организованных групп, возможность вернуть деньги за неиспользованные билеты с минимальными потерями.

Всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составе организованных групп, на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, полностью вернут стоимость билета и возместят сбор за резервирование мест.

При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денег за неиспользованные групповые билеты производится в соответствии с действующими правилами. Компания возместит сбор за резервирование для всех организованных групп.

Во всех случаях с пассажиров будет удержан сбор за место: 210 руб. 60 коп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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