Жители нового микрорайона под Челябинском водят малышей в детский сад по колено в грязи

19 Март 2020 2020-03-19T11:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Красное Поле в микрорайоне «Звездный» в феврале открылся новый детский сад, но дорогу к нему не проложили. Всю грунтовку, по которой еще как-то можно было пройти с коляской, размыло — теперь проедет только внедорожник, сообщает Mediazavod.ru.

— Где-то метров 700 вот такой дороги, на джипе или на Ниве проехать пока что можно, на легковушке — с трудом. И это еще не полностью все растаяло. Пешком ходят по тропинке, она в другой стороне, не сказать, чтобы в отличном состоянии. Но ладно родители, не уверен, что экстренные службы смогут добраться. Пожарная машина, думаю, проедет, скорая — не знаю. На заднем приводе может и застрять, — рассказал дедушка одного из воспитанников детсада Анатолий Полотнов.

В администрации района объяснили отсутствие проезда тем, что детский садик сдали всего месяц назад, сорвав все сроки, и организовать торги на постройку дороги просто не успели. Руководство садика может только вызвать трактор, чтобы тот посыпал растаявший проезд.

— Сейчас все немного подсохнет — будут делать, нам сказали. Погода должна установиться, думаю, это в апреле уже будет. Нас точно не оставят без внимания, детские садики — это же соцобъекты. Но, видимо, нужно немного подождать, — прокомментировала заведующая детского сада №25 «Теремок» Елена Желтовская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU