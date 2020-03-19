2020-03-19T11:10:52+03:00
Общество

Рабочая дата или юбилей? У Алексея Текслера спросили, как он относится к первой годовщине работы на посту губернатора

В марте 2019 года уроженец Челябинска был назначен исполняющим обязанности главы региона
Ольга АНТОНОВА
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На посту губернатора Алексей Текслер работает год. Фото: gubernator74.ruНа посту губернатора Алексей Текслер работает год. Фото: gubernator74.ru
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В четверг, 19 марта, Алексей Текслер провел заседание правительства Челябинской области. В повестке было 50 вопросов. Одно из решений губернатора: к 9 Мая выплатить по пять тысяч рублей из бюджета Челябинской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Инициатива губернатора: выплату фронтовики получат вместе с пенсией. Сумма станет дополнительной к сумме в 75 тыс. руб, назначенной для выплаты инвалидам и участникам ВОв к 9 мая.

После заседания журналисты спросили, как Алексей Текслер относится к маленькому юбилею — году на посту руководителя региона.

— Я не очень люблю отмечать юбилеи. Считаю, это — рабочая дата. Указ президента о назначении временно исполняющим обязанности губернатора подписан год назад. Решение президента я воспринял с воодушевлением. Для меня было крайне важно вернуться в родной регион, отдать долг тому месту, где я родился и вырос. Оценивать, наверное, правильно жителям региона, но думаю, что мы находимся еще в начале пути, — сказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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