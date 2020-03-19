Рабочая дата или юбилей? У Алексея Текслера спросили, как он относится к первой годовщине работы на посту губернатора
В четверг, 19 марта, Алексей Текслер провел заседание правительства Челябинской области. В повестке было 50 вопросов. Одно из решений губернатора: к 9 Мая выплатить по пять тысяч рублей из бюджета Челябинской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Инициатива губернатора: выплату фронтовики получат вместе с пенсией. Сумма станет дополнительной к сумме в 75 тыс. руб, назначенной для выплаты инвалидам и участникам ВОв к 9 мая.
После заседания журналисты спросили, как Алексей Текслер относится к маленькому юбилею — году на посту руководителя региона.
— Я не очень люблю отмечать юбилеи. Считаю, это — рабочая дата. Указ президента о назначении временно исполняющим обязанности губернатора подписан год назад. Решение президента я воспринял с воодушевлением. Для меня было крайне важно вернуться в родной регион, отдать долг тому месту, где я родился и вырос. Оценивать, наверное, правильно жителям региона, но думаю, что мы находимся еще в начале пути, — сказал глава региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU