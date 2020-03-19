2020-03-19T11:36:37+03:00
Общество

Текслер ищет «врача» для старейшей электростанции России Пороги в Челябинской области

Памятник ЮНЕСКО переживает худшие времена
Лидия ПЕСКОВА
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Старейшая электростанция России - Пороги. Фото: ru.wikipedia.org.Старейшая электростанция России - Пороги. Фото: ru.wikipedia.org.
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Электростанция на реке Большая Сатка — одна из самых старых в России. В 1910-м году, когда в столице народ сидел при свечах, в деревеньке Пороги уже зажглось электричество. Станция проработала до 2017 года и получила статус памятника ЮНЕСКО. Сейчас она разрушается.

Энтузиасты и краеведы надеялись возродить деревеньку как туристический объект. Но не сумели найти достойных инвесторов. И сейчас вместе с деревней стареет и чахнет электростанция. Спасать ее решили на самом высоком уровне.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил найти способ, который поможет сохранить уникальную гидроэлектростанцию в поселке Пороги.

Такое поручение глава региона дал на заседании областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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