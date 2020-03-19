В Челябинске власти просят родителей не отпускать детей в ТРК

19 Март 2020 2020-03-19T13:46:49+03:00

Свободное посещение школы - это не каникулы, это учеба. Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 19 марта подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области нет. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— За весь период наблюдения в регионе было госпитализировано 67 человек с острыми проявлениями вирусных заболевании. По всем ним анализ на коронавирус отрицательный. Ждем результатов двух анализов, — сказала Ирина Альфредовна.

Накануне, 18 марта, губернатором принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности.

— Мы понимаем, что ситуация серьезная: случаи заражения есть в 26 регионах. Поэтому с сегодняшнего дня школы, техникумы, учреждения дополнительного образования переходят на режим свободного посещения по заявлению родителей. Детям гарантируется дистанционное обучение. Важно понимать, что режим свободного посещения — это не каникулы, а изоляция. Важно ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей — в ТРК, кинотеатрах. Губернатором принято решение временно запретить все массовые мероприятия с численностью более 50 человек, — пояснила Гехт.

Читайте также:

Как будут работать детсады, школы и вузы в Челябинской области с 19 марта (подробнее).

В Челябинске власти призывают не верить фейкам о «тайных» больных коронавирусной инфекцией (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU