В Челябинске абоненты крупного провайдера остались без Интернета

19 Март 2020 2020-03-19T17:12:13+03:00

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Вечером, 19 марта, у абонентов Дом.ru неожиданно обвалился Интернет, об это КП-Челябинск рассказал читатель. Он работает удаленно из дома, и во время рабочего процесса что-то пошло не так, теперь он не может связаться с коллегами.

Журналист «Комсомолки» позвонил провайдеру, чтобы узнать, что случилось со связью. Но на два номера, которые можно найти на сайте Дом.ru были заняты, видимо разъяренные клиенты заняли все каналы. Удалось дозвониться только до информационного центра.

— Уважаемый абонент, в связи с техническими ограничениями на оборудование возможно отсутствие услуг Интернет, телефонии, кабельных устройств, телевидения по всему городу. Восстановительные работы уже ведутся, приносим извинения за доставленные неудобства. Предположительные сроки восстановления услуг: 17:00 по местному времени, — протараторил автоответчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU