В Миассе брак при ремонте дорог оценен в 22 миллиона рублей

19 Март 2020 2020-03-19T15:29:21+03:00

Асфальт в Миассе сходит вместе со снегом. Из-за безграмотных смет на ремонт дорог. Фото: Архив "КП".

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Ошибки в бухучете, в госзакупках и неэффективном использовании бюджетных средств в городе Миасс в прошлом году ревизоры Контрольно-счетной палаты оценили более чем в 145 млн руб. В город по разным программам поступил 1,3 млрд. руб.

145 миллионов — это самые крупные ошибки, как сообщает отчет городской Контрольно-счетной палаты. Всего же финансовые ошибки в Миассе оцениваются в 180 млн. руб, как сообщает сайт newsmiass.ru. Увы, по большей части ущерба работу над ошибками провести не удалось. Наказаны, в том числе, материально 35 ответственных.

Из-за безграмотных смет с огромными нарушениями отремонтированы дороги. В документах в «дорожной одежде» в несколько раз занижено содержание вяжущего вещества — битума. По данным КСП, по программе «Формирование современной городской среды» в Миассе потрачено более 993 млн. руб. Брак в ремонте дорог оценивается в 22,7 млн руб.

Местные депутаты готовы пригласить в Миасс иногородних специалистов, чтобы перед стартом дорожного ремонта составить документы правильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU