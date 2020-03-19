2020-03-19T16:51:52+03:00
Общество

Челябинский театр покажет свои спектакли онлайн

Так актеры надеются не терять контакт со зрителями
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Театр будет показывать спектакли для всех возрастов. Фото: пресс-служба театраТеатр будет показывать спектакли для всех возрастов. Фото: пресс-служба театра
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Карантин культуре не помеха: челябинский Новый Художественный театр организует онлайн-трансляции своих спектаклей в социальных сетях. Актеры будут выступать в пустом зале перед камерой.

Как рассказали сотрудники театра, такое решение поможет поддерживать контакт со зрителем во время карантина. Онлайн-спектакли будут транслироваться на странице НХТ в социальных сетях, после чего запись будет удалена.

Пока анонсировано четыре постановки, которые можно будет посмотреть в онлайне. Среди них спектакли по жизни и творчеству Александра Пушкина и Сергея Есенина. Показы будут проходить в привычное для зрителей время: 14 и 18 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Челябинский театр покажет свои спектакли онлайн
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