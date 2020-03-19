Убийце который, заметая следы, зарезал 14-летнего подростка, огласили приговор в Челябинской области
Спустя полтора года после двойного убийства в селе Бродокалмак оглашен приговор 32-летнему мужчине — виновнику преступления.
— Следствием и судом установлено, что в вечернее время 23 ноября 2018 года в одном из домов села Бродокалмак Красноармейского района обвиняемый в ходе бытового конфликта со знакомой нанес женщине множественный удары и ножевые ранения, ставшие причиной ее смерти. Затем, чтобы скрыть преступление, он нанес смертельные ножевые ранения 14-летнему сыну потерпевшей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
После убийства мужчина снял с женщины украшения из золота на сумму более 140 тысяч рублей. И судили его уже за два преступления: за убийство людей и за кражу.
Преступник получил 21 год колонии строгого режима. Также с него взыскали 2 млн рублей за моральный вред близким погибших.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU