2020-03-19T17:24:50+03:00
Происшествия

Убийце который, заметая следы, зарезал 14-летнего подростка, огласили приговор в Челябинской области

Срок заключения будет долгим
Лидия ПЕСКОВА
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Суд состоялся спустя полтора года после убийства.Суд состоялся спустя полтора года после убийства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя полтора года после двойного убийства в селе Бродокалмак оглашен приговор 32-летнему мужчине — виновнику преступления.

— Следствием и судом установлено, что в вечернее время 23 ноября 2018 года в одном из домов села Бродокалмак Красноармейского района обвиняемый в ходе бытового конфликта со знакомой нанес женщине множественный удары и ножевые ранения, ставшие причиной ее смерти. Затем, чтобы скрыть преступление, он нанес смертельные ножевые ранения 14-летнему сыну потерпевшей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

После убийства мужчина снял с женщины украшения из золота на сумму более 140 тысяч рублей. И судили его уже за два преступления: за убийство людей и за кражу.

Преступник получил 21 год колонии строгого режима. Также с него взыскали 2 млн рублей за моральный вред близким погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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