В Челябинске произошло серьезное ДТП
В Челябинске произошло массовое ДТП: у остановки Каширинский рынок столкнулись две легковушки и маршрутный ПАЗик.
Как сообщают пользователи социальных сетей, сначала водитель Daewoo Matiz попытался свернуть налево, где машина столкнулась со встречным автомобилем. От удара сбитая Лада влетела в маршрутку. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали.
Помощь также потребовалась и мужчине за рулем ПАЗика, однако от госпитализации он отказался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Интересно, что буквально в трех остановках от ДТП, произошел другой инцидент. У транспортной остановки Челябинского госуниверситета также было дорожное происшествие: автомобиль даже сбил дорожный знак.
Еще одно ДТП произошло совсем рядом: в двух остановках. Фото: читатель КП-Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU