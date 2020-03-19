2020-03-19T17:51:00+03:00
Происшествия

В Челябинске произошло серьезное ДТП

Есть пострадавшие
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: ЧП/ДТП Челябинск, vk.comФото: ЧП/ДТП Челябинск, vk.com
Изменить размер текста:

В Челябинске произошло массовое ДТП: у остановки Каширинский рынок столкнулись две легковушки и маршрутный ПАЗик.

Как сообщают пользователи социальных сетей, сначала водитель Daewoo Matiz попытался свернуть налево, где машина столкнулась со встречным автомобилем. От удара сбитая Лада влетела в маршрутку. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали.

Помощь также потребовалась и мужчине за рулем ПАЗика, однако от госпитализации он отказался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Интересно, что буквально в трех остановках от ДТП, произошел другой инцидент. У транспортной остановки Челябинского госуниверситета также было дорожное происшествие: автомобиль даже сбил дорожный знак.

Еще одно ДТП произошло совсем рядом: в двух остановках. Фото: читатель КП-Челябинск

Еще одно ДТП произошло совсем рядом: в двух остановках. Фото: читатель КП-Челябинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске потратят 122 миллиона рублей на озеленение
В Челябинске трамвай сошел с рельс
В Челябинской области хотят наладить свое производство медицинских масок
В Челябинске произошло серьезное ДТП
Убийце который, заметая следы, зарезал 14-летнего подростка, огласили приговор в Челябинской области
Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать
В Челябинске абоненты крупного провайдера остались без Интернета
Челябинский театр покажет свои спектакли онлайн
Поборами на уроках английского языка в Челябинской области заинтересовался Следственный комитет
Туристка из Миасса, летевшая одним самолетом с больным коронавирусом, до сих пор не обследована
В Миассе брак при ремонте дорог оценен в 22 миллиона рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы
В Челябинске власти просят родителей не отпускать детей в ТРК