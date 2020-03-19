В Челябинске произошло серьезное ДТП

19 Март 2020 2020-03-19T17:51:00+03:00

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В Челябинске произошло массовое ДТП: у остановки Каширинский рынок столкнулись две легковушки и маршрутный ПАЗик.

Как сообщают пользователи социальных сетей, сначала водитель Daewoo Matiz попытался свернуть налево, где машина столкнулась со встречным автомобилем. От удара сбитая Лада влетела в маршрутку. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали.

Помощь также потребовалась и мужчине за рулем ПАЗика, однако от госпитализации он отказался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Интересно, что буквально в трех остановках от ДТП, произошел другой инцидент. У транспортной остановки Челябинского госуниверситета также было дорожное происшествие: автомобиль даже сбил дорожный знак.

Еще одно ДТП произошло совсем рядом: в двух остановках. Фото: читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU