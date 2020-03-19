В Челябинской области хотят наладить свое производство медицинских масок

19 Март 2020 2020-03-19T17:57:55+03:00

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Министерство промышленности Челябинской области обратилось к российским производителям с просьбой поставлять сырье для производства медицинских масок. Одно из местных предприятий уже выпускает такие изделия, но его мощности задействованы частично, сообщает региональный минпром.

Производителю необходимо 600 кг эластичного шнура диаметром 2 мм, 500 кг пластиковой проволоки без металла для носового фиксатора, а также 1,5 тыс. кг нетканого материала «Спанбонд» и 2,5 тыс. кг нетканого материала СМС в месяц. Завод готов выдавать до 35 тысяч трехслойных масок каждые сутки. На призыв уже откликнулось предприятие из Карачаево-Черкесии, где производят проволоку без металла. Других желающих влиться в южноуральское производство просят обращаться в минпром Челябинской области.

Сегодня в Челябинске и в Челябинской области сложился острый дефицит масок в розничных аптечных сетях, а спрос на них быстро растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU