В Челябинске потратят 122 миллиона рублей на озеленение

19 Март 2020 2020-03-19T18:24:21+03:00

Новые газоны, деревья и кустарники должны появиться уже в этом году

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Больше зелени: в Челябинске на высадку деревьев, кустарников и газонов потратят почти 122 миллиона рублей. Информацию об аукционах появилась на сайте rostender.info.

Всего благоустроят 15 улиц в центре города. Кардинально озеленят проспект Ленина, Свердловский проспект, улицы Васенко, Володарского, Елькина, Кирова, Курчатова, Лесопарковая, Карла Маркса, Пушкина, Свободы, Советская, Труда, Цвиллинга и Энгельса. В планах: высадка 30 тысяч кустарников сирени. кизила и боярышника, а также больше тысячи различных деревьев.

Заявки подрядчиков принимают до 26 марта. Оценить работы по озеленению можно будет уже в апреле. Тогда по документации должны начать работы. Закончить высадку победитель обязан к 30 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU