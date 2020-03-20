«Раньше косились, как на умалишенного»: как изменилось отношение жителей Челябинска к личной гигиене

20 Март 2020 2020-03-20T06:24:07+03:00

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Из-за коронавируса люди оптом скупают мыло, цены на дезинфицирующие гели взлетели до небес… Известный челябинский журналист, писатель и блогер Макс Бодягин рассказал на своей странице в Facebook, как изменилось отношение окружающих к его «привычкам чистюли».

— Если раньше я перед едой доставал в столовке дезинфицирующий гель для рук, то на меня косились как на умалишенного. Ну, пришел мужчина с легкой *** (нецензурная лексика - прим. автора), может, проказа у него или эбола какая, — пишет Макс Бодягин. — Теперь тот же гель называется «санитайзер», а я из прокаженного с *** в одночасье превратился в ответственного гражданина, заботящегося о своем здоровье. А я просто два раза болел дизентерией, что воспитало во мне отвратительную чистоплотность. И поскольку все время на общественном транспорте, постольку сани-***-тайзер.

— А я с детства ладонями ни поручни, ни ручки дверей не трогал. И лицо — только тыльной стороной. Мама — врач детский, — ответил подписчик Борис Солнышкин.

Какие еще полезные привычки есть у челябинцев: нажимать кнопки лифта костяшками пальцев и протирать их спиртом, надевать медицинские маски в общественных местах. Если раньше кому-то это казалось дико, то сейчас все относятся с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU