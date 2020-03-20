Детскому омбудсмену не открыли дверь в приемной вице-губернатора Челябинска

20 Март 2020 2020-03-20T09:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Евгения Майорова не смогла попасть на прием к вице-мэру Челябинска Надежде Рыльской. Омбудсмен имеет приоритетное право прохода к чиновникам, но секретарь Рыльской даже не удосужилась открыть Майоровой входную дверь. Она не пустила уполномоченного в приемную, сообщив по громкой связи, что руководитель занят.

— Я приехала, чтобы получить документ об установлении опекунства. Но попасть к Надежде Сергеевне Рыльской не смогла: вход в ее приемную охраняет кнопка и секретарь. Специалист, который занимается оформлением документов, тоже был у Надежды Сергеевны.Может, тем, кто должен оформлять необходимые документы, чаще видеть реальных детей, чтобы понимать важность своей работы? Я выезжала и буду выезжать в учреждения. Я не стану писать письма-запросы, я поеду туда и при необходимости привлеку соответствующие органы, — говорит Евгения Майорова.

Омбудсмен проводила проверку по жалобе бабушки двух девочек, попавших в социально-реабилитационный центр. Женщина жаловалась на то, что внучкам там очень плохо.

В администрации Челябинска сообщили, что Майорову не пустили к чиновнице из-за того, что Надежды Рыльской не было в кабинете. Постановление о передаче детей под опеку бабушки уже подписано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU