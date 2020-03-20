2020-03-20T09:11:44+03:00
Общество

Детскому омбудсмену не открыли дверь в приемной вице-губернатора Челябинска

Евгения Майорова пожаловалась на хамство чиновников в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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Евгения Майорова. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.Евгения Майорова. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.
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Уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Евгения Майорова не смогла попасть на прием к вице-мэру Челябинска Надежде Рыльской. Омбудсмен имеет приоритетное право прохода к чиновникам, но секретарь Рыльской даже не удосужилась открыть Майоровой входную дверь. Она не пустила уполномоченного в приемную, сообщив по громкой связи, что руководитель занят.

— Я приехала, чтобы получить документ об установлении опекунства. Но попасть к Надежде Сергеевне Рыльской не смогла: вход в ее приемную охраняет кнопка и секретарь. Специалист, который занимается оформлением документов, тоже был у Надежды Сергеевны.Может, тем, кто должен оформлять необходимые документы, чаще видеть реальных детей, чтобы понимать важность своей работы? Я выезжала и буду выезжать в учреждения. Я не стану писать письма-запросы, я поеду туда и при необходимости привлеку соответствующие органы, — говорит Евгения Майорова.

Омбудсмен проводила проверку по жалобе бабушки двух девочек, попавших в социально-реабилитационный центр. Женщина жаловалась на то, что внучкам там очень плохо.

В администрации Челябинска сообщили, что Майорову не пустили к чиновнице из-за того, что Надежды Рыльской не было в кабинете. Постановление о передаче детей под опеку бабушки уже подписано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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