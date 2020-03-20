Спустя семь лет в Магнитогорске вынесли приговор телефонному мошеннику
В Магнитогорске огласили приговор 40-летнему мошеннику, который обманом заставлял местных жителей отдавать ему деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
Способ обмана довольно распространенный. Вместе с подельником мужчина звонил на случайные номера, представлялся родственником абонента и просил денег в долг. Потом к жертве обмана выезжал человек за наличными. Получив деньги, преступники делили их между собой.
— Все преступные эпизоды относятся к 2013-2014 годам. Жертвами мошенников стали 13 человек. Их обманули на 83 тыс. рублей, — говорят в прокуратуре.
В 2014 году преступник скрылся от органов следствия. Но его объявили в федеральный розыск и нашли в Москве. А на днях ему вынесли приговор: 3,5 года колонии строгого режима.
С осужденного также взыскали часть денег, отнятых у населения. Вторую часть выплатил его напарник.
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ИСТОЧНИК KP.RU