2020-03-20T07:17:58+03:00
Общество

Пьяные многодетные родители опрокинули коляску с младенцем прямо на дороге в Челябинской области

Очевидцы вызвали полицию и скорую
Ирина КАРЕЛИНА
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Пьяные родители отдельно, коляска - отдельно. Фото: vk.com/magnitkacityПьяные родители отдельно, коляска - отдельно. Фото: vk.com/magnitkacity
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Жители Магнитогорска на улице Суворова стали свидетелями неадекватного поведения семейной пары. Сильно пьяные мать и отец, еле шагая, катили коляску с младенцем и уронили ее прямо на проезжей части. Очевидцы рассказали, что полиция забрала ребенка у алкоголиков. Реакция пользователей соцсети была неоднозначной.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Кадр из видео.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Кадр из видео.

— Они выглядят пропито очень. Так что у них это нормально — гулять в таком состоянии с ребенком. Ладно, мы увидели. А если нет? Могло бы что похлеще с ребенком случиться, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Анастасия Самаркина.

— Там совсем малыш в колясочке. Треш просто! Женщина ползала, держась за коляску, встать не могла, — рассказывает Марина Букачева. — Мы стояли с девушкой напротив них. Она вызвала скорую и полицию. Сазала, что дождется. Я не могла ждать, так как со мной были пятилетняя дочка и малыш в коляске, которому всего две недели. Долго нельзя находиться на улице. Да и побоялась я к пьяным подходить. Могут агрессивно отреагировать.

У этой паре всего трое детей. Кадр из видео.

У этой паре всего трое детей. Кадр из видео.

— Страшно то, что у них трое деток. Коляска стояла около часа на улице, пока яжмать пыталась подняться с асфальта, а потом отскрести своего мужика, — рассказала Анастасия Алешкина.

Пользователи соцсети обсуждают, лишат ли этих алкоголиков родительских прав. Такие вопросы решает суд. Если, конечно, органы опеки подадут заявление. Если инцидент произошел в этой семье впервые, то ее пока возьмут на контроль.

Пьяные многодетные родители опрокинули коляску с младенцем прямо на дороге в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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