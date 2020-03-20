2020-03-20T07:55:43+03:00
Общество

«Говорит по английски и разводит пчел»: в гости к Росгвардии пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной Войны

Михаил Резепин не сидит дома, а проводит большую общественную работу
Лидия ПЕСКОВА
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Михаил Резепин не сидит дома и ведет активный образ жизни. Фото: Росгвардия.Михаил Резепин не сидит дома и ведет активный образ жизни. Фото: Росгвардия.
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Челябинцу Михаилу Резепину на днях исполнится 105 лет. А накануне своего дня рождения ветеран Великой Отечественной войны пришел в гости в Росгвардию. Михаил Константинович сам попросился побывать в местном управлении войск нацгвардии — захотел посмотреть, кто сейчас защищает родную страну.

— В теплой обстановке, за чашкой чая, фронтовик поделился воспоминаниями о войне. Рассказал о своей мечте стать летчиком. И о своей жизни в мирное время. Прочитал собственные стихи и пообщался с начальником управления Александром Ясинским на английском языке, — рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

Михаила Резепина призвали в армию из Белоруссии в 39-м. Он служил в пулеметном взводе. В ноябре 1941-го получил ранение. Освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Имеет медали и ордена. После войны Резепин осел в Челябинске и больше 50 лет проработал на металлургическом комбинате.

Михаил Резепин и сейчас ведет активную жизнь: занимается спортом, увлекается пчеловодством и проводит большую общественную работу — встречается со школьниками, курсантами, военнослужащими и молодыми казаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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