2020-03-20T10:38:08+03:00
Общество

Алексей Текслер определился с кандидатурой на пост омбудсмена

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области может стать Юлия Сударенко
Ольга АНТОНОВА
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Кандидатуру Юлии Сударенко губернатор внесет на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания. Фото: gubernator74.ruКандидатуру Юлии Сударенко губернатор внесет на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 20 марта, губернатор Челябинской области встретился с заместителем начальника регионального управления министерства юстиции РФ Юлией Сударенко. Ее кандидатуру глава региона вносит на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

— У нас вакантен пост Уполномоченного по правам человека. Проанализировав ситуацию, я хочу предложить вас на этот пост. Ваш профессиональный опыт, знания дают уверенность в том, что вы справитесь с должностью. У вас большой опыт, по роду профессиональной деятельности вы помогаете людям, — сказал губернатор. — Я намерен внести в Законодательное Собрание региона вашу фамилию. Надеюсь, вы согласитесь.

Кандидатуру Сударенко поддержали общественные организации Челябинской области.

– Это большая честь. Признательна за то, что наши НКО также высоко оценивают выстроенное взаимодействие между нами и всем некоммерческим сектором. Конечно, я ваше предложение принимаю и уверена, в том, что мой опыт работы в министерстве юстиции принесет пользу всем жителям области, – сказала Сударенко.

Юлия Сударенко окончила Челябинский юридический институт по специальности юриспруденция. Профессиональная деятельность связана с защитой прав и законных интересов людей. Активно работает с некоммерческим сектором региона. Занимается развитием сети бесплатных юридических консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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