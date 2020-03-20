2020-03-20T11:06:40+03:00
Общество

Следственный комитет займется обнаженным в детском бассейне Магнитогорска

За эту историю уже влетело заместителю главы города
Максим БАСКОВ
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Нудист шокировал и детей, и работников бассейнаНудист шокировал и детей, и работников бассейнаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В магнитогорском бассейне прямо во время тренировки детей 6-8 лет решил принять водные процедуры нудист. Мужчина, не понятно как оказавшийся в детском образовательном центре, плавал в обнаженном виде вместе с детьми. Об инциденте рассказали возмущенные родители в паблике «Черное&Белое Магнитогорск»:

— Что пережили бедные сотрудники, на них просто не было лица! Мы родители все в шоке. Дети видели причиндалы этого ублюдка. Как это отразиться на психике детей? Наши дети никак не защищены, так же, как и сотрудники центра.

Руководство детского центра настаивает на другой версии событий. По словам директора, неадекватный мужчина разделся, но не догола и в воду не нырял.

— Благодаря быстрой реакции сотрудников бассейна была вызвана охрана и полиция,- рассказывает руководитель.

З0-летнего нудиста задержали и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Затем инцидентом заинтересовалась прокуратура. Замглавы Магнитогорска обязали устранить нарушения, а материалы проверки направили в следственный комитет, который должен принять решение о возбуждении уголовного дела.

— Отсутствие надлежащего контроля по доступу посторонних лиц в учреждение создает угрозу жизни и здоровью учащихся, кроме того, влияет на нравственное и этическое воспитание малолетних детей, — отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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