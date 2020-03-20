Карантин для депутата. Как сейчас работает Законодательное Собрание региона

20 Март 2020 2020-03-20T11:51:25+03:00

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С 19 марта в регионе объявлен режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса. Ждет ли карантин депутатов Законодательного Собрания?

— Мы не отменяем ближайшее заседание. Четко следуем решениям оперативного штаба области, который возглавляет губернатор Алексей Текслер, — рассказал председатель областного парламента Владимир Мякуш. — Сократим количество приглашенных на заседание, не снижая эффективность рассмотрения вопросов. Приглашены будут те, чье присутствие и доклад необходимы. Коллеги в Государственной Думе тоже не отменяют пленарные заседания.

СМИ будут пользоваться трансляцией заседаний на сайте zs74.ru. Для ТВ-каналов подготовят «исходники».

— Федеральными и региональными властями предпринимаются все для обеспечения здоровья и безопасности граждан. Четкое следование рекомендациям оперативного штаба области, ответственное отношение к здоровью, доверие официальной и проверенной информации — это действия, которыми сейчас руководствуется депутатский корпус Законодательного Собрания, — подчеркнул Мякуш.

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ИСТОЧНИК KP.RU