2020-03-20T12:54:41+03:00
Общество

В Челябинске садоводам подкинут деньжат

В минсельхозе региона определились с порядком выплаты субсидий садоводческим товариществам
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинской области садоводам добавили денег на развитие. Фото: Архив КП.В Челябинской области садоводам добавили денег на развитие. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

В 2020 году по решению губернатора Алексея Текслера поддержка садоводческих товариществ в регионе выросла до 30 млн. руб. Это в три раза больше, чем пять лет назад.

Важность поддержки садоводства очевидна. Любители грядок в порядке содержится огромные площади плодородных земель. Более 90% ягод в регионе выращивают садоводы. 1,5 млн жителей области причастны к важному «зеленому делу».

В минсельхозе объяснили, на что пойдут деньги областного бюджета:

— Субсидия выделяется на возмещение 50% суммы затрат от целевых взносов садоводов на развитие дорог, проведение сетей элетро- водо- газоснабжения. Деньги СНТ получат через муниципалитеты, по специальным соглашениям. В документе указываются цели, на которые пойдут деньги; контроль за исполнением обязательств, ответственность.

Для получения субсидии СНТ должно быть зарегистрировано; не допускаются просрочки поплатежам в бюджет. Репутация товарищества должна быть безупречной с точки зрения нецелевого расходования бюджетных средств.

Обязателен отчет о вложениях средств субсидии на следующий год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из следственных изоляторов Челябинска нашли мертвого мужчину
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Челябинске садоводам подкинут деньжат
Отмена спектаклей и концертов в Челябинске: как вернуть деньги
Карантин для депутата. Как сейчас работает Законодательное Собрание региона
Из-за отмены спектаклей сотрудников театров в Челябинске отправили в вынужденный отпуск
Следственный комитет займется обнаженным в детском бассейне Магнитогорска
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Алексей Текслер определился с кандидатурой на пост омбудсмена
Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела
В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение
Именитый спортсмен из Челябинска вложил деньги в модный бизнес
Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек
Невидимый контроль: чиновники рассказали, почему в аэропорту Челябинска нет людей с тепловизорами
«Говорит по английски и разводит пчел»: в гости к Росгвардии пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной Войны