В Челябинске садоводам подкинут деньжат
В 2020 году по решению губернатора Алексея Текслера поддержка садоводческих товариществ в регионе выросла до 30 млн. руб. Это в три раза больше, чем пять лет назад.
Важность поддержки садоводства очевидна. Любители грядок в порядке содержится огромные площади плодородных земель. Более 90% ягод в регионе выращивают садоводы. 1,5 млн жителей области причастны к важному «зеленому делу».
В минсельхозе объяснили, на что пойдут деньги областного бюджета:
— Субсидия выделяется на возмещение 50% суммы затрат от целевых взносов садоводов на развитие дорог, проведение сетей элетро- водо- газоснабжения. Деньги СНТ получат через муниципалитеты, по специальным соглашениям. В документе указываются цели, на которые пойдут деньги; контроль за исполнением обязательств, ответственность.
Для получения субсидии СНТ должно быть зарегистрировано; не допускаются просрочки поплатежам в бюджет. Репутация товарищества должна быть безупречной с точки зрения нецелевого расходования бюджетных средств.
Обязателен отчет о вложениях средств субсидии на следующий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU