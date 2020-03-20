В одном из следственных изоляторов Челябинска нашли мертвого мужчину
В одной из камер следственного изолятора №1 на улице Российской обнаружено тело мужчины. Умерший — житель Металлургического района, сообщает издание «Курс дела».
По предварительным данным, челябинец добровольно ушел из жизни.
— Внутренние органы уже проводят проверку. Кроме того, обстоятельства гибели молодого мужчины проверят силовики, — сообщает ГУ ФСИН по Челябинской области.
Погибшему было 32 года. Мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU