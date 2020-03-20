В одном из следственных изоляторов Челябинска нашли мертвого мужчину

20 Март 2020 2020-03-20T13:10:40+03:00

Погибший был подозреваемым по делу о наркотиках

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В одной из камер следственного изолятора №1 на улице Российской обнаружено тело мужчины. Умерший — житель Металлургического района, сообщает издание «Курс дела».

По предварительным данным, челябинец добровольно ушел из жизни.

— Внутренние органы уже проводят проверку. Кроме того, обстоятельства гибели молодого мужчины проверят силовики, — сообщает ГУ ФСИН по Челябинской области.

Погибшему было 32 года. Мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU