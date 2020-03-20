Ведущие букмекеры мира начали принимать ставки на любительские матчи по баскетболу в Челябинской области
Пауза на мировых спортивных аренах заставила букмекеров из Челябинска проявить пристальное внимание к любительскому спорту. Конторы начали принимать ставки на исход баскетбольных матчей в Копейске, сообщает mediazavod.ru.
Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, игроки готовы поставить деньги на любые матчи, том числе на матчи команд «Танкоград» — «Ветераны» и «Фреш» — КМЗ.
— Парни взяли пива и пришли порубиться в баскетбол после работы в спортзале местного техникума. А в это время ставки на их игру принимают крупнейшие британские букмекерские конторы: William Hill, Skybet и Bet365. Я уверен, что сумма проигранных и выигранных денег на этой игре окупила бы не только ремонт этого бедного сарая, но и постройку нового! Воистину, чудо случается, иначе как бы Копейский баскетбол стал бы одной из самых востребованных лиг, пусть и на короткое время? — замечает скаут данных Андрей Михайлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU