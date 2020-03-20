В Челябинске совещания в мэрии меняют формат из-за коронавируса
Аппаратные совещания в администрации Челябинска по понедельникам для СМИ — кладезь последних новостей из жизни города и уникальный шанс получить комментарии по самым важным вопросам их первых рук — от главы города Натальи Котовой и ее замов.
Из-за режима повышенной готовности, объявленного в регионе по распоряжению губернатора Алексея Текслера с 19 марта по 12 апреля, меняется формат аппаратных совещаний.
По электронной почте журналисты челябинских СМИ получили оповещение:
«Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в городе ограничено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Мы сократили число участников совещания, оставив спикеров. В зал заседаний будет допущено ровно 50 человек. Для СМИ будет организована прямая трансляция в Интернете, в пресс-центре администрации. Берегите себя и своих близких!».
Напомним, депутаты ЗСО в марте соберутся на заседание с ограниченным числом участников. Трансляция заседания будет доступна в Интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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