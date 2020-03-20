«В гости — со своей ложкой»: какие традиции защитят жителей Челябинска от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T14:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Наши коллеги с сайта «Полит74» провели ревизию старых русских традиций. Многие, говорят журналисты, могли бы и в наше время защитить население от пандемии коронавируса.

— В русской традиции строить дома из лиственницы, хвойной породы деревьев. В таком доме воздух пахнет смолой, а аромат хвои оказывает сильное антисептическое воздействие на организм человека. Эфирные масла укрепляют здоровье, — пишет сайт «Полит74».

В семье крестьян у каждого члена была своя ложка, а у старообрядцев — еще и посуда. В гости также ходили со своими приборами. Пришлым же вообще запрещали опускать ведра в колодцы и мыться в хозяйской бане. Девочек при купании поливали из женского горшка, а мальчиков — из мужского. Подобное разделение также могло отчасти защитить от разгула инфекций.

— У русских на Урале пришедшая в дом невесты сваха, чтобы дело пошло на лад, первым делом подходила к печке «погреть руки». Говорят будто коронавирус гибнет при температуре +27 градусов. Так что прогрев рук у печки — отличная дезинфекция, — замечают журналисты издания.

А еще в домах русских не разрешали влезать на стол животным и младенцам. Таким образом и еду защищали от лишней заразы.

Все эти меры предосторожности совсем неплохо соблюдать и теперь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU