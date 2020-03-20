2020-03-20T15:05:55+03:00
Общество

ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией

Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ тиражировал технологию безбумажного обслуживания на всю сеть отделений – 1,5 тыс. офисов в России, сделав обслуживание клиентов более быстрым и безопасным. Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%, клиенты банка подписали таким способом свыше 170 тыс. договоров. В планах ВТБ – довести этот показатель до 40% в 2020 г.

«Комфорт и безопасность обслуживания наших клиентов – основная задача ВТБ. В текущей ситуации мы разработали комплекс мер для их максимального удобства в отделениях. Одним из них является внедрение безбумажного обслуживания, которое мы решили расширить на 100% отделений уже в первом квартале. Использование гаджетов вместо подписания многостраничных бумажных договоров вдвое сокращает процесс обслуживания, и я уверен, что спрос клиентов на данную услугу будет только расти. К концу 2022 года мы планируем проводить уже 90% операций в безбумажном формате», – заявил Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Самыми популярными услугами в безбумажных офисах ВТБ стали операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее идут выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт. Сервис доступен на самых востребованных типах операций по кредитам, картам и счетам. В течение 2020 года их перечень расширится – появятся депозиты, платежи, переводы, эскроу-счета.

ВТБ стал одним из первых банков, запустивших безбумажную технологию в своих офисах. При обслуживании клиентов в отделении сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

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