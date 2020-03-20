У потомков робота Федора из Магнитогорска будет искусственный интеллект

20 Март 2020 2020-03-20T15:23:56+03:00

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У более современных моделей робота Федора, который в 2019-м году побывал на МКС, появится искусственный интеллект. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика магнитогорское НПО «Андроидная техника» сообщает «Южноуральская панорама».

Поначалу электронный мозг роботов будет как у 3-4-летнего ребенка. При помощи искусственного интеллекта новые киборги смогут получать информацию, анализировать ее и выполнять какой-то набор действий, давая обратную связь. В будущем компания планирует создать робота, который будет управлять космическим кораблем многоразового использования «Орел» (прежнее название «Федерация») во время первых пробных полетов.

В Роскосмосе заявили, что андроид, обретя искусственный интеллект, «будет нажимать на кнопки», то есть в какой-то мере выполняя роль космического пилота.

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ИСТОЧНИК KP.RU