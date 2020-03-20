2020-03-20T15:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Отличное средство от коронавирсуа: на радио «Комсомольская правда» в Челябинске пройдет рок-марафон

Популярные российские группы будут 9 часов выступать на 95.3 FM
Алина КУНГУРЦЕВА
Поделиться:
Слушайте радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)!Слушайте радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)!
Изменить размер текста:

Бодрость — хорошее средство для поднятия иммунитета. А рок-марафон — то, что доктор прописал! Завтра, 21 марта, с 15:00 и до полуночи на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) слушайте девятичасовую трансляцию музыкального марафона «РОК против коронавируса!».

Для вас будут играть популярные российские рок-группы: «Воскресение», «Casual», «Конец Фильма», «Билет на Луну», «LASCALA», «Керамика», «Ромарио» и другие. Выступление можно послушать и посмотреть в прямом эфире радио КП-Челябинск (95.3 FM), на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.

Кроме музыкантов слушателей развлекут стендаперы, блогеры и актеры. Психологи дадут советы о том, как выжить в четырех стенах. Каждый может позвонить на радио и поделиться, как он переживает карантин, передать слова поддержки своим знакомым и родственникам.

Карантин еще не конец жизни, вместе справимся с этой заразой! Слушайте и смотрите трансляции, веселитесь, не забывайте мыть и обрабатывать руки. Давайте поднимем себе настроение и не будем поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы поколотили водителя трамвая, сбившего женщину в Челябинске
Челябинск получит на ремонт здания драмтеатра полмиллиарда рублей
Журналисты в костюмах медведей сняли видео о профилактике коронавируса в Челябинской области
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Отличное средство от коронавирсуа: на радио «Комсомольская правда» в Челябинске пройдет рок-марафон
У потомков робота Федора из Магнитогорска будет искусственный интеллект
Хенд-мейд против коронавируса: в Челябинске модное ателье шьет стильные медицинские маски
Библиотеки Челябинска закрыты на карантин: как взять или вернуть книгу
«В гости — со своей ложкой»: какие традиции защитят жителей Челябинска от коронавируса
Южноуральский агропром накормит досыта
Сидим дома, играем туалетной бумагой: легионеры «Трактора» делятся секретами борьбы с коронавирусом
В Челябинске совещания в мэрии меняют формат из-за коронавируса
Ведущие букмекеры мира начали принимать ставки на любительские матчи по баскетболу в Челябинской области
В одном из следственных изоляторов Челябинска нашли мертвого мужчину
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Челябинске садоводам подкинут деньжат
Отмена спектаклей и концертов в Челябинске: как вернуть деньги
Карантин для депутата. Как сейчас работает Законодательное Собрание региона
Из-за отмены спектаклей сотрудников театров в Челябинске отправили в вынужденный отпуск
Следственный комитет займется обнаженным в детском бассейне Магнитогорска
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Алексей Текслер определился с кандидатурой на пост омбудсмена
Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела
В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение
Именитый спортсмен из Челябинска вложил деньги в модный бизнес
Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек
Невидимый контроль: чиновники рассказали, почему в аэропорту Челябинска нет людей с тепловизорами
«Говорит по английски и разводит пчел»: в гости к Росгвардии пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной Войны