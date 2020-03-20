Отличное средство от коронавирсуа: на радио «Комсомольская правда» в Челябинске пройдет рок-марафон

20 Март 2020 2020-03-20T15:05:52+03:00

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Бодрость — хорошее средство для поднятия иммунитета. А рок-марафон — то, что доктор прописал! Завтра, 21 марта, с 15:00 и до полуночи на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) слушайте девятичасовую трансляцию музыкального марафона «РОК против коронавируса!».

Для вас будут играть популярные российские рок-группы: «Воскресение», «Casual», «Конец Фильма», «Билет на Луну», «LASCALA», «Керамика», «Ромарио» и другие. Выступление можно послушать и посмотреть в прямом эфире радио КП-Челябинск (95.3 FM), на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.

Кроме музыкантов слушателей развлекут стендаперы, блогеры и актеры. Психологи дадут советы о том, как выжить в четырех стенах. Каждый может позвонить на радио и поделиться, как он переживает карантин, передать слова поддержки своим знакомым и родственникам.

Карантин еще не конец жизни, вместе справимся с этой заразой! Слушайте и смотрите трансляции, веселитесь, не забывайте мыть и обрабатывать руки. Давайте поднимем себе настроение и не будем поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU