Челябинск получит на ремонт здания драмтеатра полмиллиарда рублей

20 Март 2020 2020-03-20T15:39:46+03:00

Важная новость пришла из Москвы

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В 1984 году, после одиннадцати лет строительства, в центре Челябинска открылось здание драматического театра. Белоснежная «корона» театра стала настоящей жемчужиной архитектурного ансамбля главной площади. Авторский коллектив проекта удостоили звания лауреатов Госпремии РФ в области архитектуры.

В 2022 г в здании театра начнется капитальный ремонт. Его не было ни разу за 35 лет.

Хорошая новость о капремонте пришла из Москвы. В столице по инициативе губернатора Алексея Текслера прошла встреча заместителя губернатора Вадима Евдокимова, первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина и председателя комитета культуры Госдумы Елены Ямпольской.

Федеральный минкульт выделил 500 млн. руб по принципу софинансирования капитального ремонта здания драмтеатра. Поступят деньги и из областного бюджета.

По поручению Алексея Текслера специальная рабочая группа займется версткой плана-графика работ, технического задания и уточнением проектно-сметной документации. Капремонт начнется в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU