Очевидцы поколотили водителя трамвая, сбившего женщину в Челябинске
Это случилось в 14:20 на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. 55-летняя женщина шла по зебре. И, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, свет горел зеленый.
Со стороны это выглядело страшно. Гражданка делает шаг на рельсы и в этот момент ее сносит железная махина.
На самом деле, трамвай задел ее по касательной. Поэтому удалось избежать смертельной трагедии.
В пресс-службе челябинского горэлектротранса уточнили, что карета скорой помощи подъехала через 20 минут. Оказали первую помощь и увезли в больницу.
Однако действия водителя трамвая и медлительность сотрудников скорой разозлили очевидцев аварии. В группе «Челябинский транспорт» ВКонтакте сообщают, что двое мужчин вытащили водителя и «маленько набили морду».
В Челябинске женщина попала под трамвай. Видео: MRN (ВКонтакте).
ИСТОЧНИК KP.RU