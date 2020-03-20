Очевидцы поколотили водителя трамвая, сбившего женщину в Челябинске

20 Март 2020 2020-03-20T16:00:55+03:00

Она шла на зеленый сигнал светофора

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Это случилось в 14:20 на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. 55-летняя женщина шла по зебре. И, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, свет горел зеленый.

Со стороны это выглядело страшно. Гражданка делает шаг на рельсы и в этот момент ее сносит железная махина.

На самом деле, трамвай задел ее по касательной. Поэтому удалось избежать смертельной трагедии.

В пресс-службе челябинского горэлектротранса уточнили, что карета скорой помощи подъехала через 20 минут. Оказали первую помощь и увезли в больницу.

Однако действия водителя трамвая и медлительность сотрудников скорой разозлили очевидцев аварии. В группе «Челябинский транспорт» ВКонтакте сообщают, что двое мужчин вытащили водителя и «маленько набили морду».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1020" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767739" frameborder="0"></iframe> В Челябинске женщина попала под трамвай. Видео: MRN (ВКонтакте).

ИСТОЧНИК KP.RU