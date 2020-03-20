Историей южноуральской школьницы, не получившей вакцину от бешенства, заинтересовались в СК России

20 Март 2020 2020-03-20T17:56:46+03:00

Депутат Ольга Мухометьярова рассказала об еще одной пострадавшей от укуса. Фото: Ольга Мухометьярова, facebook.com

Необходимого лекарства просто не было в городе

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Глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей школьницы из Челябинской области, которой не смогли поставить прививки от бешенства. Девочку из Златоуста укусили бродячие собаки, но в больнице просто не оказалось достаточно лекарств для вакцинации.

— Председатель Следственного комитета дал указание руководителям территориальных следственных органов провести процессуальные проверки и доложить обо всех обстоятельствах озвученных в СМИ событий, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Как рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой обратилась мать ребенка, сейчас девочке сделали необходимые прививки. В то же время, чиновница добавила, что проблема все еще остается. Так, 19 марта от укуса собаки в Златоусте пострадала еще одна девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU