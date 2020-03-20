2020-03-20T17:56:46+03:00
Общество

Историей южноуральской школьницы, не получившей вакцину от бешенства, заинтересовались в СК России

Необходимого лекарства просто не было в городе
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Депутат Ольга Мухометьярова рассказала об еще одной пострадавшей от укуса. Фото: Ольга Мухометьярова, facebook.comДепутат Ольга Мухометьярова рассказала об еще одной пострадавшей от укуса. Фото: Ольга Мухометьярова, facebook.com
Изменить размер текста:

Глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей школьницы из Челябинской области, которой не смогли поставить прививки от бешенства. Девочку из Златоуста укусили бродячие собаки, но в больнице просто не оказалось достаточно лекарств для вакцинации.

— Председатель Следственного комитета дал указание руководителям территориальных следственных органов провести процессуальные проверки и доложить обо всех обстоятельствах озвученных в СМИ событий, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Как рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой обратилась мать ребенка, сейчас девочке сделали необходимые прививки. В то же время, чиновница добавила, что проблема все еще остается. Так, 19 марта от укуса собаки в Златоусте пострадала еще одна девушка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинской области пожаловались на повышение цен на продукты
«Моральные уроды»: в Челябинске вандалы разрушили новые остановки
Историей южноуральской школьницы, не получившей вакцину от бешенства, заинтересовались в СК России
Жителям Челябинской области предлагают покупать антисептик пятилитровками
Проверка слуха. У жителя Челябинской области подозревают коронавирус
Очевидцы поколотили водителя трамвая, сбившего женщину в Челябинске
Челябинск получит на ремонт здания драмтеатра полмиллиарда рублей
Журналисты в костюмах медведей сняли видео о профилактике коронавируса в Челябинской области
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Отличное средство от коронавирсуа: на радио «Комсомольская правда» в Челябинске пройдет рок-марафон
У потомков робота Федора из Магнитогорска будет искусственный интеллект
Хенд-мейд против коронавируса: в Челябинске модное ателье шьет стильные медицинские маски
Библиотеки Челябинска закрыты на карантин: как взять или вернуть книгу