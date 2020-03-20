Жители Челябинской области пожаловались на повышение цен на продукты
Искусственный ажиотаж делает свое дело: жители Челябинской области пожаловались на повышение цен в супермаркетах. В Троицке на входе в один из местных магазинов появилось объявление о подорожании круп, макарон и сахара. Именно эти продукты скупают паникующие граждане.
Фото объявления появилось в социальных сетях. С 21 марта крупы подорожают на 10 рублей, макаронные изделия на 2 рубля, а сахар на 6 рублей. Однако пользователи не могут понять с чем связано повышение цен.
Большинство комментаторов сразу обвинили в неустойчивый курс рубля. Однако администрация Троицка успокаивает: повышение цен будет только при сильном искусственном ажиотаже.
— По официальным данным от руководителя сети магазинов повышения цен на продукты питания первой необходимости в ближайшее время не планируется, — рассказали в пресс-службе мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU