В Челябинском госуниверситете проснулись суслики
Весна пришла. Если в Америке приход теплого сезона определяют по сурку, то в суровом Челябинске своеобразным ответом выступили суслики, которые облюбовали ботанический сад у Челябинского государственного университета.
Маленькие грызуны обитают у стен классического вуза уже почти десять лет. Раньше они обитали у реки Миасс, однако после застройки берега перебрались на Северо-Запад к студентам. Здесь суслики сразу стали всеобщими любимцами. Для них даже сделали специальный знак.
Примечательно и то, что в 2020 году, они выбрались из своих жилищ достаточно рано. Вероятно, виновата аномально теплая зима.
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ИСТОЧНИК KP.RU