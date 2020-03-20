В Челябинском госуниверситете проснулись суслики

20 Март 2020 2020-03-20T18:56:54+03:00

Зверьки радуют студентов, идущих на пары, уже почти десять лет

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Весна пришла. Если в Америке приход теплого сезона определяют по сурку, то в суровом Челябинске своеобразным ответом выступили суслики, которые облюбовали ботанический сад у Челябинского государственного университета.

Маленькие грызуны обитают у стен классического вуза уже почти десять лет. Раньше они обитали у реки Миасс, однако после застройки берега перебрались на Северо-Запад к студентам. Здесь суслики сразу стали всеобщими любимцами. Для них даже сделали специальный знак.

Примечательно и то, что в 2020 году, они выбрались из своих жилищ достаточно рано. Вероятно, виновата аномально теплая зима.

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ИСТОЧНИК KP.RU