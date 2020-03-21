Малый бизнес Челябинской области попросил помощи у губернатора

21 Март 2020 2020-03-21T07:31:52+03:00

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Пандемия коронавируса и обвал рубля — именно из-за этих причин бизнесмены Челябинской области обратились за финансовой помощью к губернатору Алексею Текслеру. Как объясняют в организации «Опора России», которые и предложили свои антикризисные меры, многие предприниматели просто не смогут существовать без потребителей.

— Падает спрос на товары и услуги, нарушаются товарно-логистические цепочки, растет стоимость товаров и услуг, закупаемых предпринимателями за рубежом, возникает необходимость освобождать сотрудников от работы и так далее, — рассказали в южноуральском отделении организации.

Среди предложений: отсрочка оплаты штрафов, услуг ЖКХ и процентов по кредитам, снижение тарифов, а также помощь в организации удаленной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU