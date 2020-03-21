Трассу М5 в Челябинской области парализовало ДТП

21 Март 2020 2020-03-21T09:26:45+03:00

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Серьезное ДТП парализовало движение на трассе М5 в Челябинской области. Из-за столкновения легковушки и фуры, образовалась многокилометровая пробка.

Как рассказали в региональном ГИБДД, инцидент произошел на 1733 километре. Водитель лекгковушки, возвращаясь в Челябинск, попытался обогнать ехавшую спереди фуру, но из-за непогоды задел грузовик. В итоге автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в другой большегруз.

Из-за ДТП водитель легковушки получил травмы. Мужчине была оказана первая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас движение на трассе восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU