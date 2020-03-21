Хоккеист «отомстил» Челябинску шуткой про коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T09:51:18+03:00

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Три года назад защитник одной из команд спортшколы черно-белых решил кардинально изменить жизнь. Ему показалось, что тренеры и руководство его недооценивают и подался в Магнитогорск. Но уже через год уехал играть в Северную Америку. А недавно подписал контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз» и выступает за его фарм-клуб «Калгари Хитмен». В этом году в составе молодежной сборной России он завоевал серебро первенства мира.

А на днях Замула решил вернуться в Челябинск из Северной Америки, где во всех хоккейных лигах из-за пандемии коронавируса объявлен карантин. «Прилетел в Челябинск, сняли с рейса, иду на санитарный контроль. Коронавирус. В Москве всем [пофиг], а Челябинск в порядке.

— Челябинск, не бойтесь! Наши заводы убьют любой вирус, — двусмысленно пошутил в своем инстаграмм Егор Замула.

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ИСТОЧНИК KP.RU