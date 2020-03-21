2020-03-21T12:07:18+03:00
Общество

С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю

«Комсомольская правда» узнала, где искать скульптуру
Юлия РЕУТОВА
Поделиться:
Фото: yandex.ruФото: yandex.ru
Изменить размер текста:

В Челябинске памятник щеголю, который очень похож на Пушкина или героя его романа Онегина, демонтировали с пешеходной Кировки. Горожане любили фотографироваться на коленях у известного франта, поэтому быстро заметили исчезновение скульптуры. Оказалось, что модника перенесли в другую фотозону, где его уже ждала возлюбленная.

Администрация Кировки решила сделать 21 марта, в День поэзии, подарок всем поклонникам Пушкина. Скульптурную композицию решили перенести от театра оперы и балета в ротонду городского сада — к Татьяне Лариной.

— Много лет памятник Онегину украшал Кировку, а скульптура Татьяны Лариной печально стояла в ротонде горсада. Считается, что их раздели, когда официально открывали пешеходную улицу, теперь же Онегина и Ларину воссоединили, — рассказали в администрации горсада.

По словам руководителя муниципального учреждения «Городской сад имени Пушкина» Игоря Клеина, скульптуру Онегина с Кировки все равно пришлось бы убирать.

— Скульптура мешала вывозу снега. С Кировки все сугробы привозились на небольшую площадку к улице Труда, а потом тракторами вывозились. В результате за Онегиным постоянно были сугробы. К тому же скоро начнется реконструкция фонтана «Грация», возле которого был щеголь. Мы заменим детали в механизме, обновим плитку, — рассказал Игорь Клеин.

Зимой ротонду в городском саду, где теперь стоят Онегин и Ларина украсили яркими розами. Теперь это самая популярная фотозона у посетителей.

Фото: администрация горсада им. Пушкина

Фото: администрация горсада им. Пушкина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих
С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю
В Челябинской области появится горячая линия по ценам на продукты
Хоккеист «отомстил» Челябинску шуткой про коронавирус
Еще 19 человек попали в карантинный центр Челябинской области
Трассу М5 в Челябинской области парализовало ДТП
В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов
В Челябинской области снова похолодание и снег
Малый бизнес Челябинской области попросил помощи у губернатора
«Маски продают по графику»: как уроженцы Челябинска переживают эпидемию коронавируса в Китае и Корее
Никакой зелени: в Челябинске отменили контракт на благоустройство улиц
Не опять, а снова: в аэропорту Челябинск самолет осматривают силовики
В Челябинском госуниверситете проснулись суслики
В Челябинске пройдет молебен против коронавируса
Жители Челябинской области пожаловались на повышение цен на продукты
«Моральные уроды»: в Челябинске вандалы разрушили новые остановки
Историей южноуральской школьницы, не получившей вакцину от бешенства, заинтересовались в СК России
Жителям Челябинской области предлагают покупать антисептик пятилитровками
Проверка слуха. У жителя Челябинской области подозревают коронавирус
Очевидцы поколотили водителя трамвая, сбившего женщину в Челябинске
Челябинск получит на ремонт здания драмтеатра полмиллиарда рублей
Журналисты в костюмах медведей сняли видео о профилактике коронавируса в Челябинской области
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Отличное средство от коронавирсуа: на радио «Комсомольская правда» в Челябинске пройдет рок-марафон
У потомков робота Федора из Магнитогорска будет искусственный интеллект
Хенд-мейд против коронавируса: в Челябинске модное ателье шьет стильные медицинские маски
Библиотеки Челябинска закрыты на карантин: как взять или вернуть книгу