С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю

21 Март 2020 2020-03-21T12:07:18+03:00

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В Челябинске памятник щеголю, который очень похож на Пушкина или героя его романа Онегина, демонтировали с пешеходной Кировки. Горожане любили фотографироваться на коленях у известного франта, поэтому быстро заметили исчезновение скульптуры. Оказалось, что модника перенесли в другую фотозону, где его уже ждала возлюбленная.

Администрация Кировки решила сделать 21 марта, в День поэзии, подарок всем поклонникам Пушкина. Скульптурную композицию решили перенести от театра оперы и балета в ротонду городского сада — к Татьяне Лариной.

— Много лет памятник Онегину украшал Кировку, а скульптура Татьяны Лариной печально стояла в ротонде горсада. Считается, что их раздели, когда официально открывали пешеходную улицу, теперь же Онегина и Ларину воссоединили, — рассказали в администрации горсада.

По словам руководителя муниципального учреждения «Городской сад имени Пушкина» Игоря Клеина, скульптуру Онегина с Кировки все равно пришлось бы убирать.

— Скульптура мешала вывозу снега. С Кировки все сугробы привозились на небольшую площадку к улице Труда, а потом тракторами вывозились. В результате за Онегиным постоянно были сугробы. К тому же скоро начнется реконструкция фонтана «Грация», возле которого был щеголь. Мы заменим детали в механизме, обновим плитку, — рассказал Игорь Клеин.

Зимой ротонду в городском саду, где теперь стоят Онегин и Ларина украсили яркими розами. Теперь это самая популярная фотозона у посетителей.

Фото: администрация горсада им. Пушкина

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ИСТОЧНИК KP.RU