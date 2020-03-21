На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих

21 Март 2020 2020-03-21T12:56:03+03:00

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Очередь как в супермаркете — именно так можно подумать, глядя на столпотворение рабочих на проходной одного из предприятий Челябинска. Как выяснилось, во всем виноваты измерения тепловизором.

Как сообщают пользователи социальных сетей, на заводе, из-за ситуации с карантином, обязали проверять температуру у всех рабочих. Правда, не все сотрудники оказались к этому готовы. Некоторые еще и опоздали к рабочей смене. Как итог: огромная очередь на входе в цех.

Такие меры предосторожности ввели еще 19 марта. Тогда в Челябинской области был введен режим повышенной готовности к пандемии по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU