На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих
Очередь как в супермаркете — именно так можно подумать, глядя на столпотворение рабочих на проходной одного из предприятий Челябинска. Как выяснилось, во всем виноваты измерения тепловизором.
Как сообщают пользователи социальных сетей, на заводе, из-за ситуации с карантином, обязали проверять температуру у всех рабочих. Правда, не все сотрудники оказались к этому готовы. Некоторые еще и опоздали к рабочей смене. Как итог: огромная очередь на входе в цех.
Такие меры предосторожности ввели еще 19 марта. Тогда в Челябинской области был введен режим повышенной готовности к пандемии по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU