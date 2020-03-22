Девушка из Челябинской области набила татуировку со стелой родного города

22 Март 2020 2020-03-22T06:09:40+03:00

Стела с лосем расположена на въезде в Миасс. Фото: из архива героя публикации

Эскизом к ней стала открытка, которой почти полсотни лет

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Специалист по туризму Анна Кузьмичева сделала татуировку с символом Миасса. На ноге у девушки стела, увенчанная фигурой лося, на фоне живописной уральской природы. Эскизом к татуировке стала открытка 1972 года.

Тату сделано по этой открытке.Фото: из архива героя публикации

— Эту открытку вклеила мама в мой первый детский альбом. Фотокарточек въезда в Миасс с подобного ракурса было сделано достаточное количество, но лично для меня именно эта особенна с самого рождения, — рассказала Анна корреспонденту КП-Челябинск.

Тату сделал мастер из Миасса Александр Карандэйс. Он подобрал чернила максимально близкие к цветам открытки, чтобы сохранить дух старой фотографии, немного пожелтевшей и выцветшей.

Тату набивали четыре часа.Фото: из архива героя публикации

— Это продолжение тату, которое было сделано ранее. На правой ноге у меня Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Он символизирует родину отца. А тату со стелой Миасса — символизирует родину матери, место, где и я была рождена. Родители познакомились в Севастополе на День Военно-Морского Флота, тогда это был Советский Союз, немного погодя отец решил перебрался в Миасс, так тут и остались жить, — говорит Анна.

На другой ноге у Анны - Памятник затопленным кораблям в Севастополе.Фото: из архива героя публикации

Фото татуировки со стелой попало в миасские паблики в соцсетях. По словам Анны, пользователи оставляли в основном отрицательные комментарии.

— Я стараюсь никак не реагировать, ведь в первую очередь, это тату для меня, как память. Всегда будут те, кому понравится, кто будет против, и те, кто, просто, не обращает внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU