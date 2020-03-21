Челябинцы раскрыли тайну пустых полок в магазинах
Несмотря на то, что в Челябинске не должно быть пустых полок в магазинах, в некоторых супермаркетах искусственный ажиотаж все таки делает свое дело. И один из таких быстрораскупаемых товаров нашли в самом неожиданном месте — мусорке.
Интересной находкой поделилась жительница Челябинска в социальных сетях. Недавно она пошла выбрасывать мусор на площадку рядом с одним из сетевых магазинов на Комсомольском проспекте. Однако к своему удивлению она увидела, что все баки были заполнены упаковками туалетной бумаги.
Многие сразу стали предполагать, кто вообще создал подобный «арт-объект». Впрочем, некоторые интернет-комментаторы удивились, почему запечатанные пачки не перепродали за большие деньги.
В Челябинске выкинули упаковки туалетной бумаги.Видео: Типичный Челябинск, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU