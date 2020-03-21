Первый пациент с коронавирусом на Южном Урале сам обратился за помощью
Первый житель Челябинской области, заразившийся коронавирусом, сам обратился за помощью после возвращения из Европы. Мужчина был согласен на госпитализацию.
— Молодой человек проявил сознательность и сразу заявил о себе. Он пожаловался на недомогание, — рассказали в пресс-службе минздрава.
Сейчас парень и его друзья, с которыми он катался на лыжах в Андорре, находятся под наблюдением врачей миасской больницы №2. Примечательно, также и то, что по прилету домой мужчине измеряли температуру в аэропорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU