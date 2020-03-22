В Миассе, где зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, дезинфицируют троллейбусы
Кондукторы миасских троллейбусов взялись за тряпки и ведра с дезинфицирующим раствором. Протирают поручни, пластиковые поверхности, моют пол, проветривают салон. Как сообщает пресс-служба администрации МГО, весь подвижной состав проходит санитарно-гигиеническую обработку ночью после возвращения с линии и днем на конечных остановках после каждого рейса. Такие меры введены, чтобы не допустить распространение коронавируса в городе.
Кроме того, в салонах общественного транспорта висят объявления с информацией о о профилактике коронавирусной инфекции для пассажиров.
Напомним, что 21 марта в Миассе подтвердили информацию о первом заболевшем коронавирусе. Им оказался сын местного бизнесмена, вернувшийся на днях с европейского курорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU