22 Март 2020 2020-03-22T08:11:26+03:00

В Миассе, где зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, дезинфицируют троллейбусы Фото: пресс-служба администрации МГО.

Изменить размер текста: A A

Кондукторы миасских троллейбусов взялись за тряпки и ведра с дезинфицирующим раствором. Протирают поручни, пластиковые поверхности, моют пол, проветривают салон. Как сообщает пресс-служба администрации МГО, весь подвижной состав проходит санитарно-гигиеническую обработку ночью после возвращения с линии и днем на конечных остановках после каждого рейса. Такие меры введены, чтобы не допустить распространение коронавируса в городе.

Кроме того, в салонах общественного транспорта висят объявления с информацией о о профилактике коронавирусной инфекции для пассажиров.

Напомним, что 21 марта в Миассе подтвердили информацию о первом заболевшем коронавирусе. Им оказался сын местного бизнесмена, вернувшийся на днях с европейского курорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU