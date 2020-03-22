Урбанист нашел много деревьев в центре Челябинска… в 2007 году

22 Март 2020 2020-03-22T09:40:32+03:00

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О том, как нужны Челябинску деревья, понятно без слов. Однако, фотографии наглядно показывают, что наш город 12 лет назад был куда зеленее...

— Внезапно обнаружил кучу деревьев в сквере напротив Оперного театра всего 12 лет назад. Кажется, у чиновников и впрямь была какая-то аллергия на деревья в последние годы, — пишет челябинский урбанист в своей группе в ВК. — Получается, несколько поколений мэров не смогли озеленить пустырь в самом центре Челябинска. Кстати, последнее фото 2019 сделано сразу после нового благоустройства сквера. Там изменилось примерно ничего. Сегодня сквер никак не работает. Система дорожек бессмысленная. Плитка и бордюры кривые. Здесь нужно все сносить под ноль и строить новое пространство для людей. Памятник можно оставить. Оставшееся поле густо засадить деревьями.

Сквер возле Оперного театра превратился в пустырь. Фото: vk.com/chelurban

Подписчики паблика вспоминают шикарную сирень в этом сквере — более десятка сортов. Художники рисовали ее. А еще лавочки под деревьями и густой газон...

Помню, вырубку объяснили тем, что эти заросли опасны. Что они не просматриваются, и в них могут быть грабители и прочие маргинальные личности, — написала жительница Челябинска Анна Виноградова.

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ИСТОЧНИК KP.RU