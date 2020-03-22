2020-03-22T09:40:32+03:00
Общество

Урбанист нашел много деревьев в центре Челябинска… в 2007 году

Сейчас сквер превратился в пустырь
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Урбанист нашел много деревьев в центре Челябинска… в 2007 году Фото: vk.com/chelurbanУрбанист нашел много деревьев в центре Челябинска… в 2007 году Фото: vk.com/chelurban
Изменить размер текста:

О том, как нужны Челябинску деревья, понятно без слов. Однако, фотографии наглядно показывают, что наш город 12 лет назад был куда зеленее...

— Внезапно обнаружил кучу деревьев в сквере напротив Оперного театра всего 12 лет назад. Кажется, у чиновников и впрямь была какая-то аллергия на деревья в последние годы, — пишет челябинский урбанист в своей группе в ВК. — Получается, несколько поколений мэров не смогли озеленить пустырь в самом центре Челябинска. Кстати, последнее фото 2019 сделано сразу после нового благоустройства сквера. Там изменилось примерно ничего. Сегодня сквер никак не работает. Система дорожек бессмысленная. Плитка и бордюры кривые. Здесь нужно все сносить под ноль и строить новое пространство для людей. Памятник можно оставить. Оставшееся поле густо засадить деревьями.

Сквер возле Оперного театра превратился в пустырь. Фото: vk.com/chelurban

Сквер возле Оперного театра превратился в пустырь. Фото: vk.com/chelurban

Подписчики паблика вспоминают шикарную сирень в этом сквере — более десятка сортов. Художники рисовали ее. А еще лавочки под деревьями и густой газон...

Помню, вырубку объяснили тем, что эти заросли опасны. Что они не просматриваются, и в них могут быть грабители и прочие маргинальные личности, — написала жительница Челябинска Анна Виноградова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитные мошенницы повесили миллион рублей долга на 85 жителей Челябинской области
Зима не отступает: в Челябинске похолодает до минуса не только ночью, но и днем
Почти полтысячи человек за сутки: жители Челябинской области сдают анализ на коронавирус
Урбанист нашел много деревьев в центре Челябинска… в 2007 году
Жители нового микрорайона в центре Челябинска тонут в грязи
В Миассе, где зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, дезинфицируют троллейбусы
Девушка из Челябинской области набила татуировку со стелой родного города
В Челябинске заделают многолетнюю яму
Мэр Григорий Тонких о коронавирусе в Миассе: «Все под контролем»
Жители Челябинской области, которые могли контактировать с больным коронавирусом, могут пройти обследование
В центре Челябинска закрылось популярное кафе
Первый пациент с коронавирусом на Южном Урале сам обратился за помощью
Челябинцы раскрыли тайну пустых полок в магазинах
В большинстве городов Челябинской области нет тестов на коронавирус
Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден
В Челябинске активно работают дорожные службы
На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих
С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю
В Челябинской области появится горячая линия по ценам на продукты
Хоккеист «отомстил» Челябинску шуткой про коронавирус
Еще 19 человек попали в карантинный центр Челябинской области
Трассу М5 в Челябинской области парализовало ДТП
В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов