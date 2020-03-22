2020-03-22T10:46:35+03:00
Общество

Кредитные мошенницы повесили миллион рублей долга на 85 жителей Челябинской области

Они оформляли на клиентов кредиты, а деньги забирали себе
Ирина КАРЕЛИНА
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Жертвы мошенниц не увидели своих денегЖертвы мошенниц не увидели своих денегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Две жительницы Копейска — 37 и 55 лет — предстанут перед судом за мошенничество. Одна из них работала менеджером в кредитной организации, а другая находила жертв для их махинаций. Женщины оформляли на них кредиты, а деньги забирали себе, обещая погасить займ. За это клиенты получали денежное вознаграждение. Но в итоге оставались с большими долгами. Всего мошенницы обманули 85 человек более, чем на миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Женщины находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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