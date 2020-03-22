Коронавирус в Челябинске 2020: отменены все спортивные соревнования

22 Март 2020 2020-03-22T13:02:51+03:00

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С 21 марта по всей России рекомендовано отказаться от проведения любых спортивных соревнований. Это решение Министерства спорта РФ связано с распространением коронавируса. В Челябинской области состязания отменены либо перенесены.

В спортивных школах также, как и в общеобразовательных, введено свободное посещение. Родители сами принимают решение, ходить ли ребенку на тренировки. В итоге их посещают примерно половина юных спортсменов. Это 10 — 15 человек в каждой секции. Учитывая также соблюдение повышенных мер по дезинфекции, это практически исключает риски.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области также приостановил проведение спортивных и культурных мероприятий с числом участников более 50 человек. Сроки этих карантинных мер — до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU