2020-03-22T13:02:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске 2020: отменены все спортивные соревнования

В спортшколах — свободное посещение
Ирина КАРЕЛИНА
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На тренировки можно не ходитьНа тренировки можно не ходитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 21 марта по всей России рекомендовано отказаться от проведения любых спортивных соревнований. Это решение Министерства спорта РФ связано с распространением коронавируса. В Челябинской области состязания отменены либо перенесены.

В спортивных школах также, как и в общеобразовательных, введено свободное посещение. Родители сами принимают решение, ходить ли ребенку на тренировки. В итоге их посещают примерно половина юных спортсменов. Это 10 — 15 человек в каждой секции. Учитывая также соблюдение повышенных мер по дезинфекции, это практически исключает риски.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области также приостановил проведение спортивных и культурных мероприятий с числом участников более 50 человек. Сроки этих карантинных мер — до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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