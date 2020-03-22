В Челябинске ежедневно проходят ямочный ремонт и уборка улиц

22 Март 2020 2020-03-22T14:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовка города к весенне-летнему сезону продолжается. Над этим трудятся более 100 единиц техники и 250 рабочих. Собирают мусор с тротуаров, очищают дороги от пыли и, конечно же, вывозят снег. Только за одну ночь, по данным пресс-службы администрации Челябинска, на полигоны вывезли 93,5 тонны снега и 33 тонны грязи.

Другое направление подготовки дорог — ямочный ремонт. С 9 по 22 марта отремонтировано 154 кв м городских дорог.

Напоминаем телефон горячей линии дорожников: +7 (951)-771-7325. Он работает круглосуточно. По этому номеру можно пожаловаться, если не удовлетворяет качество ремонта или уборки конкретных дорог. А также оставить заявку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU