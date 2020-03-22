Новое сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск поступило в аэропорт: шестое за 10 дней
В воскресенье, 22 марта, в московский аэропорт по электронной почте поступило сообщение о бомбе, заложенной в самолете авиакомпании S7. Рейс Москва-Челябинск 1145.
Читатель «Комсомолки» сообщил, что багаж и пассажиров отдельно досматривают в старом здании прилета челябинского аэропорта.
— В настоящее время (19:50 — прим. автора) сотрудники правоохранительных органов досматривают самолет. Все пассажиры доставлены в здание аэровокзала, — прокомментировали в пресс-службе челябинского аэропорта «Игорь Курчатов».
В челябинском аэропорту досматривают самолет. Фото прислал читатель КП-Челябинск
Отметим, что сегодня, 22 марта, телефонные террористы прислали в столичный аэропорт около 10 сообщений о минировании разных самолетов, совершающих внутренние рейсы. Все они благополучно приземлились там, где должны были.
Что касается рейса Москва — Челябинск, то это уже шестое сообщение о минировании самолета за последние 10 дней. Череда этих сообщений началась с пятницы, 13 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU