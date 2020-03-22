В Челябинске заводчане стоят в очередях, чтобы попасть на работу: всем измеряют температуру
Сразу несколько предприятий Челябинска приняли меры повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса. Так на входе всем сотрудникам измеряют температуру. И все бы ничего, но только людям приходится толпой стоять на улице и опаздывать на рабочее место. Фото большого скоаления народа у проходной одного из заводов выложили в груупе «Типичный Челябинск» в ВК.
— 40 минут там простоял, — написал в комментариях Михаил.
— Наверное, ртутным градусником измеряют температуру, — иронизируют подписчики паблика.
Кто-то беспокоится:
— Пока стоят в этой толпе, кто не болел — заболеть сможет.
Другие поддерживают такием меры:
— Ну и правильно. Не только из-за коронавируса. В городе увеличилось число больных ОРВИ и гриппом. Всех надо проверять!
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ИСТОЧНИК KP.RU