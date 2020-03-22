2020-03-22T19:42:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Заключенным Челябинской области из-за коронавируса запретили свидания с родными

Такие меры действуют с 16 марта и до особого распоряжения
Ирина КАРЕЛИНА
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Со свиданиями придется повременить.Со свиданиями придется повременить.Фото: Тимур ХАНОВ
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В изоляторах, исправительных колониях и тюрьмах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Это федеральное постановление, которое действует на территории всей России с 16 марта. Оно связано с эпидемией коронавируса.

— Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, — сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Ограничительные меры введены в ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-8, ИК-10, ИК-11, ИК-15, ИК-18, ИК-21, ИК-24, ИК-25, ЛПУ-3, ЛИУ-9, КП-7, Тюрьма, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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